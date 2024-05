Ispica e le iniziative per onorare i valori della Resistenza e dell’Antifascismo

Società

I soci dell'Anpi in prima linea nell'organizzazione di iniziative tese a porre in risalto la Memoria

Le celebrazioni del 25 Aprile si sono svolte anche ad Ispica con grande successo, testimoniando la determinazione della comunità nell’onorare i valori della Resistenza e dell’Antifascismo. Con il patrocinio del Comune di Ispica, la collaborazione della Cgil di Ragusa e la condivisione da parte delle seguenti associazioni: Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, Auser, Legambiente, Libera, Mediterranea Saving Humans, Rete Mosaico delle Corresponsabilità e Pro Loco Spaccaforno, la Sezione comunale dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ha coordinato i vari eventi ricevendo una convinta e partecipata risposta dalla comunità cittadina.

L’inaugurazione è avvenuta il 24 aprile presso l’ex Mercato, con una toccante conversazione con Carmelo e Alfredo Zocco sulla figura del padre Domenico, giovane soldato ispicese sopravvissuto alla deportazione nel campo di concentramento di Buchenwald. La serata, che ha visto l’accompagnamento canoro e musicale da parte di Antonio Modica e di Vincenzo Fontes, è culminata nell’esecuzione corale di “Bella Ciao”. Nell’occasione sono state aperte le mostre “Memoria che resiste. Un omaggio alle Partigiane e alla Resistenza nel Sud Italia” degli studenti dell’Iis “G. Curcio” e “20 Poeti per la libertà”, a cura dell’Anppia di Pozzallo.

Il 25 Aprile ha visto un nutrito corteo partire da Palazzo Bruno di Belmonte per arrivare fino in Piazza dell’Unità d’Italia, dove, nei pressi del Monumento ai Caduti e della Statua dedicata alla Resistenza, semplici cittadini, istituzioni, forze dell’ordine e la banda musicale si sono riuniti per onorare il sacrificio dei partigiani e rinnovare l’impegno verso i valori dell’antifascismo. Il sindaco Innocenzo Leontini ha sottolineato l’importanza di questa giornata e la necessità di mantenere viva la memoria della Resistenza.

I festeggiamenti sono poi proseguiti in Piazza Antonio Brancati con il pranzo sociale e il concerto dei Gusta Cuba, tribute band dei Buena Vista Social Club.