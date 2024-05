Ispica e l’incremento ventilato delle tariffe Tari, i consiglieri d’opposizione: “Dimenticato un credito che consentirebbe di ridurre le percentuali di aumento delle bollette”

Ragusa

Arena, Denaro, Monaca e Stornello spiegano le proprie ragioni in una lunga nota

L’ultima seduta del consiglio comunale ha sancito lo stato di un’amministrazione comunale in piena crisi d’identità. Ancora una volta la maggioranza non riesce a esitare i punti all’ordine del giorno senza l’ausilio dei consiglieri di opposizione. Infatti, soltanto grazie alla presenza dei consiglieri di opposizione Serafino Arena, Antonella Denaro, Paolo Monaca, Carmelo Oddo e Gianni Stornello è stato possibile affrontare le questioni all’ordine del giorno.

Sul punto riguardante l’aggiornamento delle tariffe Tari, l’amministrazione comunale ha previsto un aumento del costo del servizio di 1 milione di euro, proponendo un incremento del 25%. Nel merito della questione i consiglieri di opposizione hanno evidenziato all’amministrazione che ci sarebbe un credito importante per l’ente da recuperare, credito che ammonterebbe a circa 246mila euro. Tutto ciò determinerebbe una conseguente riduzione delle tariffe a carico degli utenti. Tanto è bastato per suggerire all’intero consiglio il rinvio del punto per procedere alle verifiche del caso.

Sulla proposta di affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi locali (tari, acqua, imu e tributi minori), gli stessi consiglieri di opposizione hanno respinto la delibera che avrebbe consentito in affidamento diretto, a un soggetto privato, la riscossione dei tributi locali senza conoscere preventivamente i criteri di scelta dell’affidatario e gli ulteriori costi applicati a carico degli utenti.

“Prendiamo atto ed apprezziamo l’intervento della collega consigliere Matilde Sessa – dicono i quattro consiglieri di opposizione – che prima ha posto seri dubbi sulla bontà della delibera e dopo coerentemente non ha votato favorevolmente alla stessa proposta dall’amministrazione”.

Successivamente il sindaco ha risposto alle due interpellanze presentate dal consigliere comunale Gianni Stornello sull’intitolazione delle vie senza nome e sull’illuminazione del cimitero, assicurando per entrambe l’impegno dell’amministrazione. Sul punto inerente all’attuale gestione idrica da parte di Iblea Acque, il consiglio comunale ha preso atto dell’assenza dei rappresentanti e dei vertici della società e ha rinviato la discussione per il prossimo consiglio comunale, invitando l’amministrazione comunale a pretendere la presenza in aula della propria partecipata pubblica. Infine, due variazioni di bilancio, nonostante partorite al di fuori dello strumento finanziario da troppo tempo latitante: i consiglieri di opposizione ne hanno consentito l’approvazione. Hanno votato contro Arena, Denaro, Monaca e Stornello ed è uscito dall’aula Oddo.