Ispica e lo sfregio al simbolo della Resistenza, l’Anpi: “Che tutta la comunità reagisca”

Attualità

Fa ancora discutere l'episodio accaduto in piazza Unità d'Italia

La presidenza provinciale dell’Anpi Ragusa e la presidenza Anpi Ispica ha diffuso questa mattina una nota: “Chi ha voluto vigliaccamente imbrattare il monumento alla Resistenza di Ispica, ha agito violando un simbolo e ha quindi profanato la memoria condivisa degli italiani della Liberazione dal Nazifascismo. La linea rossa è stata tracciata, con una bomboletta, nel tentativo di cancellare la scritta “alla Resistenza”, incisa alla base dell’omonimo monumento. Il danneggiamento di monumenti, targhe e simboli della Resistenza è un atto di violenza politica. Non è il primo, anzi è l’ennesimo di una lunga serie in Italia, negli anni recenti, da nord a sud. Se fosse solo ciò che in molti definiscono superficialmente vandalismo, l’azione di giovani disimpegnati e inconsapevoli di ciò che la Resistenza è stata – del sangue versato da giovani coraggiosi e desiderosi di pace e giustizia – sarebbe l’ulteriore segnale del fallimento delle politiche educative e di conoscenza del Paese. Come è stato possibile recidere così drasticamente il filo della memoria dei fatti che hanno portato alla Liberazione e alla Costituzione? Quante responsabilità ha chi da anni delegittima la portata epica di quegli avvenimenti, riducendola a narrazioni contrapposte? E quante ne ha chi pratica politiche lontane o contrapposte ai valori della carta costituzionale?”.