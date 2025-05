Ispica, fascia costiera sempre più sicura per i pedoni

Attualità

L'amministrazione comunale a confronto con il Libero consorzio

Continua senza sosta l’attenzione dell’Amministrazione Leontini per la fascia costiera ispicese. Questa volta rivolta ad aumentare il grado di sicurezza per i pedoni e per regolamentare il traffico.

A tal fine, a seguito di formale richiesta a firma del sindaco Innocenzo Leontini e dell’assessore Massimo Dibenedetto, si è svolto un tavolo di confronto al quale hanno partecipato il geom. Vincenzo Ottaviano del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, su mandato dell’ing. Carlo Sinatra, e lo stesso assessore Dibenedetto – con delega alla Polizia locale – e l’assessore Lorenzo Ricca con delega alla fascia costiera.

“La nostra attenzione verso la fascia costiera – dichiara il sindaco Innocenzo Leontini – è sempre alta ed anzi, dopo la vicenda Bandiera blu, sarà sempre maggiore. Abbiamo chiesto al Libero consorzio comunale di Ragusa, proprietario della Sp 67, di realizzare una serie di passaggi pedonali che garantissero maggiore sicurezza. E, grazie alla reciproca collaborazione istituzionale, entro fine anno dovrebbero essere realizzati degli attraversamenti con delle isole salvagente”.