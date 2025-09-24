Cronaca
Ispica, finisce a terra con lo scooter: ferito un centauro
L'incidente autonomo nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto i carabinieri per i rilievi
Finisce a terra con lo scooter, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Un giovane centauro ha riportato ferite per fortuna non grave a causa di un incidente stradale autonomo accaduto nel primo pomeriggio di oggi lungo una delle strade di accesso alla città. Sul posto i carabinieri per i rilievi. A fornire assistenza i sanitari del 118.
