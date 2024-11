Ispica, Fratelli d’Italia a muso duro con le opposizioni: “Il loro atteggiamento irresponsabile rischia di far perdere 378mila euro di finanziamenti alla nostra città”

Politica

"Capisco il voto contrario, ma assentarsi per non garantire il numero legale impedendo, di fatto, che si tenga la seduta del civico consesso è un atteggiamento che causa solo danni alla nostra città"

Ieri sera in consiglio comunale, tra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, dovevano essere trattati una variazione al Bilancio per la messa in sicurezza della strada in prossimità del ponte tre archi per un ammontare di circa 20.000 euro, una variazione al Bilancio per il recepimento di un finanziamento regionale di 15.000 euro per la Progettazione PEBA – Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, un variazione di Bilancio per il recepimento di un Finanziamento di 250.000 euro per i Lavori di “Messa in sicurezza del fronte roccioso – Strada Barriera” e una variazione di bilancio per il recepimento di un finanziamento regionale di 93.100 euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade urbane ed extraurbana. Finanziamenti intercettati grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e dei suoi rappresentanti.

“Le opposizioni – dichiara il coordinatore cittadino di Fdi, Marco Santoro (nella foto) – hanno preferito non presentarsi in aula determinando la mancanza del numero legale e di conseguenza il non svolgimento del consiglio comunale perché non hanno argomenti nel merito delle proposte. Un atteggiamento politicamente irresponsabile e dannoso per la città che mette a rischio complessivamente 378.100 euro di finanziamenti in entrata a beneficio della comunità ispicese. La città deve riflettere e prendere atto. Si può accettare la votazione contraria di un provvedimento e non la totale assenza da parte di chi, comunque, è stato votato da una parte dei cittadini. Ciò vuol dire che all’opposizione non interessa far arrivare nelle casse comunali complessivamente 378.100 euro per la messa in sicurezza della strada in prossimità del ponte tre archi e dare una risposta concreta al rischio di incolumità per le persone, per la progettazione del piano delle eliminazione delle barriere architettoniche e rendere la Città di Ispica inclusiva e accogliente, mettere in sicurezza il fronte roccioso della strada Barriera e rispondere alle legittime richieste dei cittadini di intervenire con la manutenzione di strade urbane ed extraurbane”.