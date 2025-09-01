Ispica, Grande Sicilia Mpa: “Il Comune non ha partecipato a vari bandi, perdendo occasioni di finanziamento. Ora ci sono nuove possibilità. E non bisogna sbagliare”

Politica

I consiglieri comunali Angelo Galifi e Salvatore Milana indicano all'amministrazione quali sono le possibilità da sfruttare"

“Negli ultimi anni, sono stati numerosi i bandi pubblicati dalla Regione Siciliana ai quali il Comune di Ispica non ha partecipato, perdendo così preziose occasioni di finanziamento. Una scelta grave e irresponsabile, soprattutto in un momento in cui il nostro Comune vive una condizione di dissesto finanziario, senza margini di spesa autonoma e con scarsissime possibilità di investimento. Questi finanziamenti avrebbero potuto contribuire concretamente allo sviluppo della città, supportando progetti di ammodernamento, innovazione ed efficienza in numerosi settori della Pubblica amministrazione: efficientamento energetico, gestione moderna dei rifiuti, infrastrutture, servizi essenziali per i cittadini”. E’ il senso della denuncia che arriva dai consiglieri Angelo Galifi e Salvatore Milana del coordinamento cittadino Grande Sicilia Mpa.

“Basta occasioni perse – dicono i due consiglieri – ora servono atti concreti. Oggi, con senso di responsabilità, invitiamo l’amministrazione comunale a partecipare senza ulteriori indugi ai bandi regionali emanati dall’Assessorato all’Energia e dall’Assessorato all’Ambiente, sfruttando le proroghe già approvate dai Dipartimenti competenti.

Ecco alcuni bandi ancora attivi:

1. Efficientamento energetico degli edifici pubblici

• Dipartimento Energia – DDG n. 1541 del 03/07/2025

• Azione 2.1.1 – PR FESR Sicilia 2021/2027

• Finalità: co-finanziamento di interventi per l’eco-efficientamento e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici.

2. Centri Comunali di Raccolta (CCR)

• Dipartimento Acqua e Rifiuti – DDG n. 571 del 08/05/2025

• Azione 2.6.2 – PR FESR Sicilia 2021/2027

• Finalità: realizzazione, ampliamento, potenziamento o adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta

• PROROGA SCADENZA: con DDG n. 1087 del 31/07/2025, la scadenza è stata prorogata al 15 settembre 2025

“Un’occasione fondamentale anche per Santa Maria del Focallo, dove l’assenza di un servizio strutturato di raccolta differenziata penalizza residenti, turisti e ambiente – spiegano ancora Galifi e Milana – Intervenire qui significherebbe migliorare la vivibilità, la qualità del decoro urbano e la sostenibilità di una delle località balneari più importanti del territorio”.

3. Compostaggio di prossimità

• Dipartimento Acqua e Rifiuti – DDG n. 570 del 08/05/2025

• Azione 2.6.1 – PR FESR Sicilia 2021/2027

• Finalità: agevolazioni per progetti di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici

• PROROGA SCADENZA: con DDG n. 1088 del 31/07/2025, le istanze possono essere inviate entro le ore 12:00 del 15 settembre 2025.

“L’attuale amministrazione non può permettersi ulteriori inadempienze – ancora gli esponenti di Grande Sicilia Mpa – La mancata partecipazione a questi bandi significherebbe un nuovo, inaccettabile danno per Ispica e per i suoi cittadini, che vedrebbero sfumare opportunità fondamentali per migliorare:

• servizi

• sostenibilità ambientale

• efficienza energetica

• qualità della vita