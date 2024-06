Ispica, ha ferito con una mannaia di macellaio un coetano: denunciato un modicano di 20 anni

Cronaca

L'aggressione ha causato lesioni giudicate guaribili nell'arco di un mese

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Ispica hanno denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 20enne modicano, domiciliato nella città di Ispica, celibe, di professione giardiniere, pregiudicato e avvisato orale. Il deferimento è frutto di una richiesta di intervento, pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Modica, scaturita a seguito del ferimento al braccio sinistro di un giovane, anch’egli 20enne, ispicese, celibe, disoccupato, noto agli operanti per i suoi precedenti di polizia.