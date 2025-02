Ispica, i malviventi in azione nel bar di via Colombo dopo il furto con spaccata (video)

Cronaca

Azione rapida e tempestiva. Tre le persone ad agire catturate dalle immagini interne del locale

Sono stati almeno tre, così come si vede dalle immagini delle telecamere interne, gli ignoti malviventi ad agire questa mattina nel bar di Ispica dove si è verificato l’ennesimo furto con spaccata. L’episodio in un bar di via Colombo. L’azione è rapida e fulminea e i ladri portano via il registratore di cassa, stecche di sigarette e una serie di gratta e vinci. Ingenti i danni al locale.

