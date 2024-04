Ispica, Ignaccolo e Quarrella nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

Politica

"Un prestigioso riconoscimento per il nostro circolo cittadino"

Riconoscimento importante per il Circolo di Fratelli d’Italia di Ispica che avrà ben due nomi a rappresentarlo all’interno del nuovo coordinamento provinciale eletto sabato a Ragusa in occasione del Congresso Provinciale del partito di cui sarà coordinatore provinciale Giovanni Moscato. Si tratta dell’attuale coordinatrice cittadina Mary Ignaccolo e di Giuseppe Quarrella (entrambi nella foto), personalità di spicco del mondo politico ispicese.