Ispica, il consigliere comunale Stornello: “Pronto a dimettermi se lo faranno il sindaco e gli altri colleghi dell’aula”

"Situazione allo sfascio, città delusa da chi si era presentato come la panacea di tutti i mali e invece ha dato una ulteriore spinta verso il baratro"

“Pronto a dimettermi se a farlo saranno anche il sindaco e la maggioranza dei consiglieri comunali in carica. Per la serie ‘Tutti a casa’”. Lo ha affermato nell’ultima seduta del consiglio comunale il consigliere del Partito Democratico Gianni Stornello (nella foto) che ha così lanciato una sfida all’Amministrazione comunale e agli altri consiglieri.

“La situazione a Palazzo Bruno – afferma Stornello – diventa sempre più drammatica e a pagarne le spese è l’intera città, delusa da chi si era presentato come la panacea dei mali di Ispica ed invece ha dato un’ulteriore spinta verso il baratro. Non mi riferisco solo alle grandi questioni, come il risanamento mancato, i bilanci non approvati e il Piano regolatore bloccato. Siamo arrivati al punto che non si possono più pulire gli uffici e i servizi igienici comunali. Aspetti di natura igienica sarebbero anche la causa del mancato riavvio dell’ascensore di Palazzo Bruno, dopo un problema tecnico risalente all’inverno scorso con la conseguente preclusione di buona parte degli uffici comunali e dell’aula consiliare ai disabili. A tutto ciò aggiungiamo che, per il secondo anno consecutivo, l’anno scolastico è iniziato senza il servizio scuolabus; il servizio di igiene ambientale, la cui gestione è stata prorogata diverse volte, è andato in gara solo dopo l’intervento della società di ambito territoriale mentre centro e periferia sono invasi dalle erbacce; ad Iblea Acque sono stati ceduti impianti fatiscenti e banche dati non aggiornate; dei ruoli per l’emissione delle bollette del servizio idrico precedenti all’entrata in campo della nuova società non c’è traccia, con buona pace dell’equità fiscale e del risanamento; gli affidamenti temporanei per l’illuminazione del cimitero; la farmacia stagionale a Santa Maria del Focallo non avviata; la Bandiera Blu persa”.