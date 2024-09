Ispica, il consiglio comunale approva una mozione per la creazione della quinta farmacia nel centro urbano e l’istituzione di una realtà stagionale a S. Maria del Focallo

Attualità

L'occasione è stata data dalla discussione sulla nuova pianta organica

Previsione dell’ubicazione della quinta farmacia nel centro urbano di Ispica e istituzione di una farmacia stagionale a Santa Maria del Focallo. È quanto prevede una mozione di indirizzo approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella sua ultima seduta proposta dal consigliere del Partito Democratico Gianni Stornello (nella foto) e condivisa dai consiglieri di Cambiamo Davvero Ispica e Rinascita Ispicese.

L’occasione è stata data dalla discussione sulla nuova pianta organica delle farmacie del Comune di Ispica per l’anno 2024 che da diversi anni prevede, su un totale di cinque farmacie spettanti in base al numero degli abitanti, una farmacia a Santa Maria del Focallo.