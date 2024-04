Ispica, il gesto intimidatorio ai danni di Marina e Alì. Deputata nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra presenterà interrogazione al ministro Piantedosi

Attualità

"Non permetteremo che questa storia finisca nel dimenticatoio. Chiediamo chiarezza"

“A Ispica, un nuovo episodio inquietante: l’auto dell’architetto Stefano Marina e della professoressa Anna Alì è stata data alle fiamme da ignoti dopo che negli ultimi mesi si erano verificati altri episodi simili ai danni di un amministratore comunale e di un’impresa”. Lo dice la deputata nazionale Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra che annuncia una serie di provvedimenti affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda.