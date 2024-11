Ispica, il neocostituito gruppo di Forza Italia a confronto con Schifani

Politica

"Apprezzata la vicinanza istituzionale che ci è stata dimostrata dal governatore"

Completo di tutte le presenze già annunciate dal sindaco Leontini, nella conferenza stampa in cui ha ufficializzato la ripresa del suo percorso nel partito, oggi guidato dal presidente On. Antonio Tajani, il gruppo composto dall’assessore Massimo Dibenedetto e dai consiglieri comunali Ketty Roccasalva e Lorenzo Ricca, ha avviato subito un confronto con i vertici nazionali e regionali del partito, per rappresentare le istanze della città, in prosecuzione del rapporto di collaborazione intrapreso già in passato.

“Nel corso della Convention nazionale che si è svolta a Palermo il 26 ottobre scorso – dichiara l’on. Innocenzo Leontini – il Partito ha dimostrato di aver acquisito un ruolo centrale nella politica del centro destra, di equilibrio e moderazione, e di aver elaborato, con idee chiare e concrete, un programma sui temi più importanti per il paese: classe media e piccole e medie imprese, ricerca e innovazione, acqua ed energia, scuola e cittadinanza, attività produttive e turismo, insularità e infrastrutture, giustizia e lotta alla mafia, pace e Mediterraneo, politica industriale, dialogo tra Governo e Regioni.

Ho trovato – continua Leontini – un partito serio, con regole chiare, e con molti giovani pronti a portare avanti le questioni trattate. Riconosco il merito del presidente della Regione, sen. Renato Schifani, al quale mi lega un lungo rapporto di amicizia personale e politica, e del Segretario Regionale Marcello Caruso per il lavoro svolto in Sicilia, per i brillanti risultati elettorali, e per aver saputo ben gestire il passaggio da un modello di partito fondato sulla figura carismatica del Presidente Berlusconi, ad un partito ancorato ad una struttura territoriale e capace di ascoltare la base”.

“Abbiamo molto apprezzato – dichiara l’assessore Massimo Dibenedetto – la vicinanza personale ed istituzionale dimostrataci dal Presidente Schifani. Il finanziamento della ricostruzione del Ponte Muni per 2.200.000 euro, per la pulizia dei canali pubblici per circa 1.000.000 di euro, gli interventi di Protezione Civile e tanto altro, hanno confermato la concreta attenzione del Governo Schifani per il Comune di Ispica guidato dall’On. Innocenzo Leontini. La spinta ricevuta dal Segretario Regionale Marcello Caruso, che dal primo momento ha seguito il nostro percorso di riavvicinamento al Partito, e dal Presidente Schifani che, con grande disponibilità, ci ha aperto le porte della Presidenza, ci ha indotti ad intensificare l’impegno politico in un ambiente e con amici con i quali condividiamo idee e progetti”.

“In questi giorni – sottolinea la consigliera Ketty Roccasalva – sono stati moltissimi gli amici, i giovani, pensionati, tecnici, professionisti, uomini e donne che, tesserandosi, hanno voluto confermare la volontà di affrontare, insieme a noi, le nuove sfide politiche ed amministrative. L’impegno organizzativo è indispensabile, perché apre le porte ad una appartenenza più solida e consapevole”.