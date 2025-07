Ispica, il Pd deposita una mozione per fare approvare il ddl “Comiso città della pace”

Attualità

Il consigliere comunale del Pd Gianni Stornello accarezza l'idea che la legge faccia da apripista per una proposta più ampia

Anche ad Ispica è stata depositata, per essere discussa e votata dal Consiglio comunale, la mozione promossa dal Partito Democratico siciliano che chiede al presidente della Regione e ai capigruppo parlamentari all’Assemblea regionale siciliana di attivarsi per approvare al più presto il disegno di legge per intitolare Comiso “Città della pace”.

“I venti di guerra che sentiamo soffiare sempre più minacciosi – afferma Gianni Stornello (nella foto), consigliere comunale del Partito Democratico di Ispica – oggi come quarant’anni fa, riportano la Sicilia e il Mediterraneo ad essere obiettivi di una militarizzazione che non ci può lasciare indifferenti. Allora fu Comiso al centro di quel processo di militarizzazione del territorio, dove vennero installati i missili a testata nucleare Cruise, smantellati successivamente. A Comiso nacque un movimento pacifista internazionale, politicamente e culturalmente trasversale e interreligioso, che diventò il simbolo della risposta della società civile alla folle corsa alle armi. È per questa sua valenza internazionale conservata ancora oggi – continua Stornello – che è necessario che il movimento pacifista torni a mobilitarsi partendo dalla Sicilia. La Sicilia è la terra di Pio La Torre e di Giorgio La Pira: fare memoria della loro indiscutibile testimonianza lo consideriamo importante e Comiso resta un simbolo di quei valori di pace e di solidarietà che sono gravemente minacciati. Accarezziamo l’idea – sostiene ancora l’esponente del Pd – che la legge sia da apripista per una proposta ampia, quanto meno di respiro europeo e di lungo termine, come fu nel 1942 Ventotene per l’Europa”.