Ispica, il “prete coraggio” don Patriciello a confronto con gli studenti e la comunità

Ieri una serie di appuntamenti risultati molto partecipati in occasione della festa di Don Bosco che prosegue domani con le celebrazioni esterne

Un discorso essenzialmente incentrato sulla libertà. La libertà che ciascuno di noi deve cercare di conquistare, lottando se necessario. Parole pesanti come macigni, e che sono andate dritte all’indirizzo dei destinatari, quelle utilizzate ieri mattina da don Maurizio Patriciello, il prete coraggio di Caivano, autore di numerose prese di posizione di indubbio valore nella cosiddetta terra dei fuochi in Campania, il quale ha colloquiato con gli studenti e le studentesse dell’istituto superiore Curcio. I ragazzi hanno ascoltato con grande attenzione il racconto di don Maurizio riguardante la sua esperienza personale. E, inoltre, sono stati esortati dal sacerdote a fare sempre ciò che è giusto anche se questo, a volte, può essere impopolare o mettere tutti alla prova. La presenza di don Patriciello si registra nel contesto dei festeggiamenti di San Giovanni Bosco. Il sacerdote, poi, ieri sera ha pure incontrato la comunità. Era presente anche don Fortunato Di Noto. E, anche in questo caso, le riflessioni di don Patriciello sono risultate essere molto profonde e coinvolgenti. Le celebrazioni, in fase di svolgimento nella basilica della Santissima Annunziata, proseguono, intanto, anche oggi con la visita, alle 10, dei giovani dell’associazione Don Bosco alle case di accoglienza degli anziani con il simulacro di Don Bosco. Alle 16, poi, ci sarà l’Ora-talent con Don Bosco, animazione e giochi con i ragazzi e i giovani.