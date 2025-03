Ispica, il servizio civile nazionale entra nei concorsi pubblici

Attualità

Il senatore Sallemi: "Impegno mantenuto per il riconoscimento solidaristico e civico dei giovani"

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2025, viene introdotto un importante riconoscimento per tutti coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale.

A partire dal 15 marzo 2025, i volontari del Servizio Civile Nazionale, previsto dalla legge n. 64/2001, potranno beneficiare di una riserva del 15% nei concorsi pubblici non dirigenziali. Questo provvedimento equipara il trattamento riservato ai partecipanti al Servizio Civile Nazionale a quello previsto per il Servizio Civile Universale, introdotto dal D.Lgs. n. 40/2017.

“L’approvazione del Decreto-legge che estende la riserva del 15% nei concorsi pubblici anche a chi ha svolto il Servizio Civile Nazionale è un impegno mantenuto per il riconoscimento solidaristico e civico dei giovani” ha dichiarato il senatore Salvo Sallemi (nella foto). “Questa modifica, voluta dal Governo Meloni, è frutto di un lungo percorso di ascolto dei giovani del territorio e premia chi ha scelto di dedicarsi al Paese Italia. Il nostro sistema del pubblico impiego potrà arricchirsi di esperienze preziose, contribuendo così a un rafforzamento del nostro settore pubblico.”

“Con l’entrata in vigore di questa disposizione, i giovani che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale vedono finalmente riconosciuto il loro impegno civico, solidaristico e di difesa della Patria,” ha aggiunto l’assessore Marco Santoro, da sempre impegnato nel sociale e a favore dei giovani. “Questa misura offre una concreta opportunità per agevolare l’ingresso dei giovani nelle pubbliche amministrazioni. Il mio impegno per ottenere questo riconoscimento è stato più volte sollecitato e oggi possiamo dire che, grazie al Governo Meloni, è realtà. Si tratta di un segno di giustizia sociale e di valorizzazione dell’esperienza di chi ha scelto di servire il nostro Paese”.