Ispica, il sindaco Leontini torna in Forza Italia

Attualità

Questa mattina la presentazione del passaggio politico durante una conferenza stampa con il segretario provinciale Giancarlo Cugnata e la senatrice Daniela Ternullo

Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, torna a casa. Così la presentazione, questa mattina, in conferenza stampa, del suo rientro in Forza Italia dopo avere compiuto un percorso essenzialmente civico negli ultimi anni. L’appuntamento tenutosi a Villa Principe di Belmonte ha visto la presenza del segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, della senatrice Daniela Ternullo, oltre che dell’assessore comunale Massimo Dibenedetto e del consigliere comunale Lorenzo Ricca, espressione entrambi del partito (nella foto da sinistra).