Ispica, in casa 18 grammi di droghe pesanti: denunciato un 37enne

Cronaca

La sostanza, soprattutto metanfetamina, è stata sequestrata

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza, hanno denunciato un 37enne ispicese, residente lungo la fascia costiera della città.

L’uomo aveva nella sua disponibilità circa 18 grammi di droghe pesanti, soprattutto metanfetamina, oltre a possedere materiale atto al confezionamento e alla pesatura della sostanza.