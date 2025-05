Ispica, indagini in corso per cercare di capire com’è morto Francesco Iozia

Attualità

Tutte le ipotesi sono aperte. L'ispezione cadaverica scioglierà i nodi

Indagini in corso per cercare di capire come è morto Francesco Iozia (nella foto), 49 anni, la cui ispezione cadaverica è tuttora in fase di svolgimento. Morte naturale o dovuta ad uso stupefacente? E’ questo l’interrogativo che il medico legale sarà chiamato a sciogliere. Tutte le ipotesi sono in campo. L’unica certezza è che questa tragica notizia ha lasciato sgomenta l’intera città di Rosolini dove Iozia era molto conosciuto. Il rinvenimento questa mattina in via delle Angurie, a Marina Marza, territorio comunale di Ispica, dove il 49enne abitava.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA