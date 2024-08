Ispica, la carica delle 101 tartarughine

Attualità

Il lieto evento che ha visto nascere le piccole Caretta caretta sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo - Marina Marza

Ben 101 tartarughe Caretta caretta sono nate da un nido presente sulla spiaggia di ‘Santa Maria del Focallo – Marina Marza’. A darne notizia il comitato dei residenti e dei villeggianti. Un bilancio, dunque, più che positivo, emerso dall’ispezione della dottoressa Oleana Prato (nella foto), biologa del Wwf, in uno dei nidi di tartaruga Caretta caretta presente all’altezza di viale Paradiso: su 121 uova trovate, 101 sono state le tartarughe che hanno raggiunto il mare, 2 non ce l’hanno fatta, mentre le restanti 19 uova sono risultate non fecondate.

