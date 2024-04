Ispica, la Cna ha promosso un incontro sul Codice degli appalti e sul recupero degli inerti

Attualità

L'appuntamento è previsto per venerdì alle 18,30 nell'aula consiliare del Comune

La Cna Edilizia territoriale di Ragusa ha promosso per venerdì alle 18,30, nell’aula consiliare del Comune di Ispica, un incontro avente per tema: “Codice degli appalti. Recupero inerti, gesso, cartongesso, terre e rocce da scavo. Bilateralità in edilizia”. L’appuntamento è stato organizzato con la condivisione del sindaco, Innocenzo Leontini, e dell’assessore all’Ambiente Salvatore Milana. Parteciperanno i componenti della giunta municipale e della Cna territoriale di Ragusa, i dirigenti del Libero consorzio comunale di Ragusa, la polizia provinciale, il comandante della polizia locale di Ispica, Filippo Pancrazi, e il direttore della Cassa edile di Ragusa, Giovanni Avola. I lavori saranno coordinati dal responsabile Cna Edilizia, Giorgio Stracquadanio, e dal responsabile Ambiente e sicurezza della Cna territoriale, Giuseppe Brullo.