Ispica, la consigliera Mary Ignaccolo lascia FdI e toglie il sostegno alla Giunta Leontini

Politica

"E' mia intenzione costituire un nuovo soggetto politico aperto ai consiglieri e ai cittadini"

La consigliera Mary Ignaccolo formalizzerà, durante il prossimo consiglio comunale, la sua uscita dal partito di Fratelli d’Italia, già avvenuta con dimissioni notificate al coordinatore provinciale Giovanni Moscato il 23 maggio scorso, e ufficializzerà la consequenziale iscrizione al gruppo misto, togliendo il suo sostegno al sindaco e alla giunta comunale.

“Una scelta alla quale mi vedo praticamente costretta – dichiara la consigliera – a seguito di avvenimenti che hanno interessato il funzionamento del coordinamento cittadino di FdI in questi ultimi mesi e soprattutto alla mancanza di fiducia nei vertici provinciali del partito che hanno preferito anteporre i propri interessi elettorali alla collegialità delle decisioni ed al rispetto della volontà degli elettori ispicesi. Per queste motivazioni, abbiamo già rinunciato all’offerta del sindaco di conferire un assessorato al nostro gruppo pur di scongiurare il mio ritorno fra le fila della minoranza, e non continuerò a sostenere in consiglio comunale il partito di Fratelli d’Italia ed il suo assessore; è mia intenzione costituire un nuovo soggetto politico aperto ai consiglieri e ai cittadini che con me vorranno condividere questo progetto: il fine sarà di essere da stimolo e controllo all’attività politica del sindaco e della sua Giunta comunale, sempre più paralizzata da logiche elettorali che nulla hanno a che vedere con i veri bisogni della città”.

