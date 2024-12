Ispica, la giunta approva l’ipotesi di bilancio riequilibrato. Leontini: “Risultato storico”

Attualità

Adesso la palla passa al consiglio comunale che sarà chiamato a esprimersi in via definitiva

La giunta comunale di Ispica ha approvato la delibera sullo schema di ipotesi di bilancio riequilibrato quinquennale. Si tratta di un risultato storico per il Comune di Ispica perché, dopo 11 anni da quando fu dichiarato il primo dissesto, la giunta Leontini, composta dagli assessori Cafisi, Dibenedetto, Ricca, Santoro e Schuller, ha compiuto il primo grande passo verso il risanamento dell’ente.

“L’approvazione, per la prima volta, del più importante strumento di riequilibrio finanziario da parte di un organismo comunale e il risultato di una grande operazione verità, fortemente voluta da tutta la maggioranza e alla quale nessuno degli oppositori credeva. Ma non solo, dall’andamento quinquennale – spiega il primo cittadino- è emerso un dato importante ovvero che il trend del risultato gestionale di ogni singolo anno è sempre in miglioramento e questo a dimostrazione che l’inversione di tendenza, già avviata da questa amministrazione, sta dando i primi frutti. Adesso spetterà al consiglio comunale decidere se approvare o meno la delibera considerando che nell’ipotesi di bilancio riequilibrato sono stati inseriti anche i debiti fuori bilancio, condizione che i consiglieri di opposizione avevano posto come fondamentale per potersi esprimere positivamente”.