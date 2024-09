Ispica, la presentazione del progetto d’area del Rotary denominato “Lasciamo il segno”

Società

Domani pomeriggio all'istituto Padre Pio da Pietrelcina saranno illustrate le caratteristiche del laboratorio tecnico-esperienziale sul gesto grafico

Promosso dal Rotary Club Pozzallo Ispica, è in programma domani la presentazione del progetto d’area “Lasciamo il segno”, un laboratorio teorico-esperienziale che si propone di fornire informazioni specifiche sul gesto grafico, sia relativamente agli aspetti grafomotori e, quindi alla fisiologia del gesto, che al suo aspetto simbolico ed espressivo (personalità e comunicazione) al fine di fornire indicazioni necessarie alla prevenzione, all’individuazione e gestione dei disordini-disturbi della scrittura. Al progetto hanno aderito i Rotary club di Modica, Comiso, Ragusa, Ragusa Hybla Heraea e Vittoria oltre al Rotaract Pozzallo-Ispica. La presentazione è in programma domani, mercoledì 18 settembre, alle 16, all’istituto comprensivo Padre Pio da Pietrelcina (nella foto) a Ispica.