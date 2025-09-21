Ispica, la scuola di formazione politica FdI e l’attacco della dirigente Cgil: scoppia la polemica

Attualità

Stracquadanio: "Devono insegnare loro come si entra in carcere in tenera età". Il segretario cittadino dei meloniani Santoro: "Stento a credere che il sindacato possa condividere un simile livello di violenza verbale"

Polemica rovente. La notizia è questa. La sezione di Ispica di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale Ragusa dà il via giovedì 2 ottobre alle 18,30 alla Scuola di Formazione Politica. Un percorso pensato per avvicinare giovani e cittadini al mondo delle Istituzioni e della buona amministrazione. L’iniziativa si svolgerà in modalità mista, tra incontri in presenza e online, per garantire massima accessibilità e coinvolgimento.

La promozione dell’evento, come accade sovente, sui social. Commenti di tutti i tipi. Uno tra questi cattura l’attenzione. E’ quello di Graziana Stracquadanio, dirigente della Cgil di Ragusa. Che poco o nulla lascia all’immaginazione. Scrive, infatti: “Gli devono insegnare come si entra in carcere in tenera età”.

Da qui si scatena la polemica. Il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Santoro (nella foto da sinistra con Simone Diquattro, responsabile provinciale di FdI, dichiara: “Chi deride la formazione politica dei giovani augurando loro il carcere non solo offende una parte del Paese, ma tradisce il senso stesso della democrazia. Sono certo che la frase sia stata pronunciata a titolo personale, perché fatico a credere che questo sindacato possa condividere un simile livello di violenza verbale. Parole così cariche di disprezzo, rivolte a dei ragazzi, sono incompatibili con qualsiasi ruolo pubblico, sindacale o istituzionale. È legittimo avere idee diverse, ma screditare chi si impegna, soprattutto se giovane, significa alimentare un clima di odio che nulla ha a che vedere con il confronto civile. Mi auguro che anche il sindacato e i vertici della stessa sigla in questione prendano le distanze da dichiarazioni tanto sconcertanti, che offendono non solo i giovani coinvolti, ma l’intera comunità”.