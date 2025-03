Ispica, la Settimana santa riconosciuta dalla Regione tra quelle più importanti in Sicilia

Società

Il Pd mette in rilievo che è arrivato un sostegno congruo grazie all'azione portata avanti all'Ars dall'on. Nello Dipasquale

La Settimana Santa di Ispica viene riconosciuta dalla Regione fra quelle più importanti della Sicilia. Fu un emendamento del Partito Democratico all’ultima Legge Finanziaria, di cui si resero promotori gli onorevoli Nello Dipasquale e Dario Safina, a prevedere un fondo per i riti pasquali siciliani. Il decreto del dirigente generale che ne è seguito prevede in cima alle parrocchie beneficiarie quelle di Santa Maria Maggiore e della Santissima Annunziata di Ispica che avranno un contributo straordinario di 50mila euro ciascuna, il doppio di quanto assegnato ad altre chiese siciliane. Un contributo straordinario di 21.655,64 euro viene anche riconosciuto al Comune di Ispica come ente la cui Settimana Santa è iscritta al Reis, il Registro delle eredità immateriali della Sicilia.

“Indiscutibile il ruolo del Partito Democratico, del suo gruppo parlamentare all’Ars e dell’on. Nello Dipasquale in particolare – è spiegato in una nota – che ha raccolto le sollecitazioni del partito locale miranti a considerare le celebrazioni della Settimana Santa ispicese come una serie di eventi di grande spessore sotto l’aspetto culturale e antropologico, strettamente connesso con straordinarie manifestazioni di fede e di pietà popolare”.