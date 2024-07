Ispica, la sostituzione degli alberi di oleandro approda in consiglio comunale

Attualità

Il consigliere Gianni Stornello ha depositato una mozione di indirizzo inserita nell'odg della seduta già convocata per il 31 luglio

Approderà in Consiglio comunale la questione della sostituzione degli alberi di oleandro di via Duca degli Abruzzi con degli alberi di aranci amari. Il consigliere del Partito Democratico Gianni Stornello ha depositato una mozione di indirizzo inserita nell’ordine del giorno della seduta già convocata per il 31 luglio.

“Non è una semplice scelta fra un albero e un altro – afferma Stornello – ma le conferma e il rafforzamento di una identità. Premesso che non c’è albero che non abbia bisogno di manutenzione e che non comporti continui interventi di pulizia, l’albero di oleandro è una caratteristica tipica dei viali di Ispica e via Duca degli Abruzzi era rimasto l’ultimo viale con una notevole presenza di oleandri, dove proprio in questa stagione i fiori variopinti di oleandro dimostrano come l’arteria guadagni in bellezza e in elegante vivacità. Gli aranci amari – ribadisce Stornello – e gli alberi di agrumi in generale, richiamano ad una apprezzabile ma generica identità siciliana, mentre gli alberi e i fiori di oleandro fanno parte dei tratti identitari di Ispica: banalizzare questo aspetto è indice di insensibilità e di inconsapevolezza dei danni che la città ha subito proprio su questo fronte (la ferita della piazza principale è ancora aperta). È avvilente – commenta il consigliere del Pd – come i ritardi nel cantiere di rigenerazione urbana in via Duca degli Abruzzi vengano attribuiti agli oleandri, quando è del tutto evidente che l’Amministrazione comunale non ha saputo organizzare la rimozione degli oleandri esistenti, senza doverli necessariamente tagliare, e che in corso d’opera sono emersi una serie di imprevisti che con gli oleandri non hanno niente a che vedere. Esprimiamo la nostra solidarietà ai residenti e alle attività commerciali di via Duca degli Abruzzi che avrebbero meritato una maggiore attenzione da parte del Comune”.