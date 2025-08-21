Ispica, l’associazione Indirettamente dona due defibrillatori alla città

Attualità

L'iniziativa è stata portata avanti sotto il segno della memoria di Giuseppe Baglieri

Era il 21 agosto 1995 quando, grazie a un trapianto di cuore, per Giuseppe Baglieri cominciò una nuova vita. Trent’anni dopo, nello stesso giorno, avrebbe voluto con amici e familiari festeggiare quel dono. Oggi, seppur Giuseppe non é più presente, il suo volere viene esaudito dall’associazione Indirettamente, di cui Giuseppe è stato segretario e punto di riferimento. L’associazione ispicese ha scelto infatti, di donare due defibrillatori, simbolo di vita e speranza, alla città. Un gesto che, non con la nostalgia della perdita ma con la forza del suo esempio e del suo sorriso, riflette pienamente i valori di Giuseppe.

Il primo dispositivo è stato collocato presso l’ingresso dell’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina grazie alla collaborazione del presidente del Consiglio comunale Giambattista Genovese, della dirigente scolastica e del sindaco, che hanno accompagnato e sostenuto il progetto. Il secondo defibrillatore sarà posizionato invece in piazza San Giuseppe.

A rendere possibile questa iniziativa sono stati diversi partner privati che hanno risposto con generosità all’appello dell’associazione: Impresa edile Francesco Di Gregorio, Ottica Montoneri, Lcom, Rst, La Bella Lira, Ab Baby, Casa del Food, Ciranna srl, Spazio Q e Moncada.

La donazione non si limita alla fornitura delle apparecchiature. Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana – sezione di Ragusa, verranno infatti organizzati corsi di formazione per l’uso corretto dei defibrillatori, così da garantire un reale beneficio alla comunità.