Ispica, le opposizioni: “Non c’è alcuna agibilità politica, il sindaco si dimetta”

Attualità

Ancora scintille in occasione dell'ultima seduta del civico consesso

“Ieri sera in consiglio comunale è stata lungamente dibattuta la questione relativa all’attivazione del servizio scuolabus. Su proposta delle opposizioni il punto è stato prelevato e trattato ancor prima di quello relativo all’ulteriore approfondimento sulla situazione finanziaria”. Lo dicono i consiglieri comunali della Lista Civica Muraglie Sindaco: Angelina Sudano, Giovanni Muraglie, Carmelo Oddo e Pierenzo Muraglie; il segretario del Movimento Civico “Muraglie Sindaco”: Mattia Moltisanti e il presidente di Valìa-Voglia di Ispica: Marco Ruffino. “Nonostante l’assenza del ragioniere in aula – è spiegato ancora – il confronto è stato assai intenso e finalizzato a trovare una soluzione utile a non gravare sulle famiglie con il costo del biglietto per il servizio di trasporto. Tante sono state le idee messe in campo da parte delle forze di opposizione per garantire la gratuità del servizio o, in subordine, la minima compartecipazione. Tuttavia, l’assenza del ragioniere non ha permesso la deliberazione sul punto per l’impossibilità di approfondire alcuni aspetti tecnici della stessa. Preso atto dell’oggettivo impedimento, le forze di opposizione hanno chiesto ed ottenuto il rinvio del punto a giovedì nell’auspicio di giungere ad una definitiva risoluzione”.