Ispica, Leontini resta in sella. Il Consiglio non raggiunge il quorum per la mozione di sfiducia

Politica

Decisiva la scelta dei consiglieri Monaca e Stornello di uscire dall'aula. Nove i voti favorevoli, cinque quelli contrari

Nove voti favorevoli alla mozione di sfiducia, cinque contrari. Quorum non raggiunto e sindaco Innocenzo Leontini (nella foto) che resta ancora in sella. Dopo un dibattito durato oltre sei ore, mercoledì sera alle 22,50 la votazione non ha raggiunto il quorum previsto dalla norma, motivo per cui si proseguirà con l’attuale amministrazione. Nessun commissariamento. Decisiva la scelta dei consiglieri Gianni Stornello del Pd e Paolo Monaca di Sud chiama Nord che hanno scelto di uscire fuori dall’aula al momento del voto.

