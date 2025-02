Ispica, liquido torbido a causa delle piogge: sospeso l’utilizzo di acqua potabile

Attualità

Il provvedimento contenuto in una ordinanza emanata dal sindaco

Dopo le intense precipitazioni meteo delle ultime ore, il Comune di Ispica, avendo ricevuto una segnalazione di Iblea Acque, che gestisce il servizio idrico, circa la presenza di acqua torbida proveniente dalla sorgente Medica in contrada Calicantone e che alimenta l’acquedotto comunale, ha disposto la sospensione dell’uso potabile dell’acqua. Il provvedimento è contenuto in una ordinanza emanata dal sindaco nelle scorse ore ed è stato adottato in via precauzionale.

