Ispica, Lombardo nuova segretaria cittadina di Forza Italia

Politica

Il partito intende strutturarsi sempre di più a livello cittadino

“Il congresso del cambiamento”: è stato definito così l’appuntamento comunale di Forza Italia che si è tenuto ieri a Villa Principe di Belmonte ad Ispica. Un ritorno in grande stile quello di Forza Italia in città, una città dove il partito fondato da Silvio Berlusconi è stato sempre grande protagonista grazie alla presenza di Innocenzo Leontini oggi sindaco, in passato deputato regionale ed anche europarlamentare. Tutti sono stati concordi nel sottolineare che proprio Innocenzo Leontini è l’uomo giusto su cui puntare per riaffermare la presenza di Forza Italia nel territorio. Ed è stato proprio il sindaco Leontini a dare il benvenuto a coloro che numerosi ieri hanno voluto partecipare al congresso che ha visto la presenza del segretario provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata e del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, in veste di presidente del congresso (nella foto).