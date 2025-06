Ispica, l’opposizione a Leontini: “Al Comune si consuma una crisi profonda e lui fa ancora finta di niente”

Politica

Rinascita Ispicese, Grande Sicilia, ScN e Cinque Stelle non le mandano a dire all'indirizzo del primo cittadino

“Nel Comune di Ispica da anni si consuma una crisi profonda, fatta di scelte mancate e immobilismo. Siamo al secondo dissesto finanziario, da quattro anni senza bilancio, con un commissario regionale insediato da sei mesi di cui non si conoscono né atti né risultati. Una lunga catena di fallimenti politici, ormai sotto gli occhi di tutti. In questo scenario, una delle emergenze è quella dei dipendenti part-time, stabilizzati ma privati dell’integrazione oraria sufficiente persino a garantire l’apertura minima degli uffici comunali. Il danno è doppio: colpisce i lavoratori e penalizza i cittadini, perché con meno ore a disposizione gli uffici chiudono prima, i servizi si riducono e la macchina comunale si blocca. Dispiace constatare che qualcuno sembri ignorare che, se ad oggi non è stato possibile procedere con l’integrazione oraria per i dipendenti comunali, ciò è esclusivamente dovuto alla condizione di dissesto finanziario dell’Ente e alla mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

E’ quanto rilevano i consiglieri comunali Serafino Arena – Lucia Franzò (Rinascita Ispicese), Angelo Galifi – Salvatore Milana (Grande Sicilia); Paolo Monaca (Sud Chiama Nord) e il coordinatore del movimento Cinque Stelle Josè Bellisario.

“E su questo tema entra in scena da un lato, l’ex sindaco Muraglie – prosegue la nota – che dopo cinque anni di governo non è riuscito a risanare il Comune e oggi si comporta come un osservatore esterno, dimenticando le sue responsabilità. Non solo: ha pensato bene di trasformarsi nel portavoce dell’onorevole Abbate e della Democrazia Cristiana, pubblicizzando un emendamento che – secondo lui – si sarebbe votato il 26 o 27 maggio, risolvendo tutto. Alla fine non si capisce chi suggerisca cosa tra lui e il suo deputato: sembra più un notiziario personale che un’azione politica. Dall’altro, l’attuale sindaco Leontini, che dopo quattro anni di annunci e promesse, ha tradito ogni aspettativa. Nessun risanamento, nessun bilancio approvato, e una città sempre più in sofferenza”.

“Due stili diversi, stesso fallimento – prosegue la note – due facce della stessa medaglia. Uno ha governato facendo tutto ciò che voleva, ossessionato dal consenso. L’altro promette ciò che non è riuscito a garantire in quattro anni di governo. Noi, al contrario, abbiamo scelto il silenzio operoso. Non ci interessa l’autocelebrazione, non rincorriamo compiacimenti o applausi. Stiamo seguendo con attenzione e sensibilità questa vicenda – anche attraverso la nostra deputazione regionale – perché crediamo che le soluzioni si costruiscano con sobrietà e rispetto, non con la propaganda. Attendiamo con fiducia che a luglio, in occasione della variazione di bilancio della Regione Siciliana, possa essere individuata una copertura economica straordinaria per risolvere concretamente il problema dell’integrazione oraria ai dipendenti comunali di Ispica”.