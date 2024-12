Ispica, Marco Santoro nuovo assessore comunale

Attualità

La nomina rafforza la presenza di Fratelli d'Italia in Giunta. Cafisi sarà vicesindaco

Grande soddisfazione in casa Fratelli d’Italia per la nomina di assessore al Comune di Ispica del coordinatore cittadino Marco Santoro. Santoro ha ricevuto le deleghe all’urbanistica, PRG, tributi, patrimonio e servizi ecologici “Sono davvero onorato di poter continuare a lavorare per la mia città-ha dichiarato Santoro-dando un contributo ancora più attivo all’interno della macchina amministrativa. Le deleghe che ho ricevuto sono importanti ed impegnative ma sono certo che grazie al lavoro di squadra riusciremo a dare risposte alla città. Ringrazio per la fiducia il sindaco Innocenzo Leontini, il deputato regionale di FDI l’on Giorgio Assenza, il senatore Salvo Sallemi, il coordinatore provinciale del partito Giovanni Moscato, il coordinamento cittadino e i consiglieri comunali che sostengono l’amministrazione. FDI è sempre più radicato nel territorio e questo rappresenta un passo importante per il futuro non solo di questa città ma di questa provincia. Esprimo soddisfazione- conclude Santoro- anche per la nomina a vicesindaco dell’assessore Tonino Cafisi. Un riconoscimento frutto del lavoro svolto in questo periodo in cui ha ricoperto il ruolo di assessore portando avanti progetti attesi da tempo dagli ispicesi” (nella foto da sinistra Cafisi, Leontini e Santoro).