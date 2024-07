Ispica, maxirissa notturna in un locale: ci sono feriti (video)

Attualità

L'episodio verificatosi poco dopo l'1 del mattino sta facendo molto discutere. Indagano le forze dell'ordine

Tutto da decifrare quello che è accaduto ieri sera in un locale di Ispica, in prossimità della zona archeologica. Qualcuno parla anche di colpi di pistola sparati in aria. Ma i carabinieri smentiscono categoricamente. Sul posto le forze dell’ordine. Di certo c’è che stanno circolando alcuni video in cui si vedono dei ragazzi darsele di santa ragione con gli uomini della sicurezza che cercano di sedare, con grande difficoltà, gli animi.

Non si sa ancora nulla sul numero di feriti che, pure, ci sarebbero stati. Notte brava, insomma, in città poco dopo l’1 del mattino. E’ l’orario in cui si sarebbero verificati i fatti.

