Ispica, Monaca: “Iblea Acque chiede agli utenti di pagare il contatore. Ma il regolamento vigente non lo prevede”

Attualità

Il consigliere comunale evidenzia alcune anomalie e sollecita l'intervento dell'assemblea dei sindaci e del comitato di controllo analogo

“Perché Iblea Acque continua a tartassare i cittadini anche per l’installazione di un contatore chiedendo di pagare ben 176 euro?”. E’ quanto si chiede il consigliere comunale di Sud chiama Nord a Ispica, Paolo Monaca, dopo avere preso atto di quanto sta accadendo all’utenza proprio con riferimento alla richiesta di installazione dei contatori. “Sembrerebbe che la società – chiarisce Monaca – inviti gli utenti che non hanno il dispositivo di misurazione, sia verbalmente ma anche attraverso l’invio di preventivi, e quindi con documenti di cui sono venuto in possesso, a provvedere autonomamente all’acquisto degli stessi. Nel preventivo in questione si chiede il costo dell’attivazione dell’utenza (27 euro) e quello del sopralluogo tecnico (49 euro). E fin qui ci può stare. Per l’installazione del contatore, però, viene indicato anche il costo di 176 euro e tutto ciò non è possibile. Sapete perché? L’Arera, vale a dire l’autorità nazionale di regolamentazione e vigilanza del settore idrico, ha stabilito che il costo per l’installazione del contatore idrico per tutti gli utenti è a carico del gestore. Addirittura, nel regolamento idrico predisposto dall’Ati Ragusa viene indicato, all’articolo 20, che tutti i misuratori forniti devono essere installati a carico del gestore e che lo stesso rimane di propria esclusiva competenza. Ecco perché invito chi ha voce in capitolo, quindi mi riferisco all’Ati Ragusa e all’assemblea dei soci, ovvero ai sindaci e al comitato del controllo analogo di Iblea Acque, di intervenire immediatamente presso la partecipata pubblica”.