Ispica, mucca precipita in un burrone: messa in sicurezza con l’elicottero dei vigili del fuoco

Attualità

Intervento molto impegnativo quello di questa mattina che ha coinvolto anche un veterinario

Una mucca è precipitata in un burrone questa mattina in contrada Martorina. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica, supportati dall’elicottero Drago 142. L’animale è stato prima sedato da un veterinario per permettere un recupero in sicurezza. Subito dopo, infatti, è stato imbragato e sollevato con l’ausilio dell’elicottero. La mucca è stata, quindi, trasportata in un luogo sicuro.

