Ispica, nessuna integrazione oraria per i dipendenti comunali part-time. Le critiche del consigliere Stornello

Attualità

La bocciatura dell'Ars e la situazione che rischia di diventare sempre più pesante

Nulla di fatto ieri all’Assemblea Regionale Siciliana dove non è passato un provvedimento che doveva erogare un contributo straordinario al Comune di Ispica da destinare all’integrazione oraria del personale a tempo parziale, peraltro ormai in stragrande maggioranza fra le risorse umane dell’ente. La misura è stata di fatto bocciata da una parte del centro-destra, nonostante fosse sceso in campo a difenderla il presidente della Regione in persona.