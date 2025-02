Ispica, nubifragio in corso. Precipitazioni intense come non accadeva da anni

Attualità

Vento e pioggia anche nel resto della provincia. Ma nessun danno serio

Vero e proprio nubifragio a Ispica dove si è registrata una intensità di precipitazioni pari a 311mm/h, così come non accadeva ormai da anni. Lo registra la stazione Meteo Ispica. Per fortuna, le piogge non hanno causato danni seri. Per il resto, vento e pioggia in tutta la provincia di Ragusa, ma fortunatamente nessun intervento particolare da parte dei vigili del fuoco. La situazione, sino al tardo pomeriggio, sembrava essere sotto controllo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA