Ispica, nuova illuminazione all’interno del campo Brancati

Attualità

Sono 52 i corpi illuminanti interessati dall'installazione di efficienti apparecchi a led

Sono iniziati i lavori di relamping che prevedono una nuova illuminazione all’interno del campo Brancati.

In ben 52 corpi illuminanti della pista perimetrale sono stati installati nuovi ed efficienti apparecchi a led, mentre, per illuminare le zone più buie all’interno dell’area ricreativa e sportiva, sono stati previsti ben 8 nuovi proiettori.

“Continua il nostro lavoro per rendere Ispica più illuminata e, di conseguenza, più sicura – dichiara l’assessore Massimo Dibenedetto – Questa volta è toccato all’area Brancati. Con questo intervento abbiamo voluto riqualificare un’area molto frequentata dai cittadini per fare delle passeggiate, da famiglie con bambini che usufruiscono dei giochi e da molti sportivi che utilizzano il palazzetto e gli impianti sportivi”.