Ispica, nuova illuminazione per le facciate delle chiese più importanti

Attualità

Un tavolo tecnico per fare il punto sul progetto esecutivo

Dopo aver approvato il progetto esecutivo relativo alla illuminazione dei prospetti e cupole delle basiliche di Santa Maria Maggiore, con il famoso loggiato del Sinatra, e Ss. Annunziata, il sindaco Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto hanno voluto incontrare i parroci, i presidenti delle confraternite e i tecnici della due importanti parrocchie cittadine.

Durante il tavolo tecnico, alla presenza del progettista geom. Caschetto, del capo settore dottoressa Roccuzzo e dell’energy manager ing. Genovese, sono state visionate le bozze che simulano il meraviglioso effetto finale dei lavori.

“Dopo mesi di silenzioso lavoro – dichiara l’assessore Massimo Dibenedetto – e continui confronti con il dott. De Marco – soprintendente di Ragusa – molto attento anche ai minimi particolari progettuali, ed i suoi uffici, si è riusciti a predisporre un lavoro che avrà lo scopo di mettere in risalto e rendere ancora più belli due gioielli dell’architettura italiana”.

“Mi complimento con il mio assessore Massimo Dibenedetto per la grande intuizione nel voler illuminare i principali monumenti della nostra città. Dopo aver visto risplendere la chiesa Madre e il palazzo Bruno, sede comunale – dichiara il Sindaco Leontini – ora illumineremo anche il prospetto di un altro gioiello della nostra città come Palazzo Bruno Alfieri che si affaccia sulla piazza principale, ma sempre al buio. Il nostro salotto sarà più luminoso ed accogliente. Le due Basiliche saranno più splendenti”