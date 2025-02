Ispica, nuove analisi alla rete idrica: l’acqua resta interdetta al consumo potabile

Attualità

Dopo le piogge dei giorni scorsi, situazione sempre difficile

“Mi sono pervenuti nel pomeriggio i risultati delle analisi eseguite dai laboratori incaricati sui campioni di acqua della pubblica rete ispicese. Le piogge dei giorni scorsi hanno causato diffusi episodi di intorbidimento della nostra acqua di città, generando la necessità di verifiche e di controlli. Iblea Acque ha disposto le analisi”. Lo dice il sindaco Innocenzo Leontini (nella foto).

Il quale aggiunge: “I risultati comunicati in data odierna confermano la presenza di elementi batterici che compromettono la potabilità dell’acqua, sebbene in quantità inferiore a quella risultante dalle prime analisi. Il divieto d’uso per fini alimentari dell’acqua distribuita dalla rete cittadina rimane pertanto in vigore, fino a quando il valore dei parametri non rientrerà nella norma. L’acqua potrà essere utilizzata solo per fini igienici. Le successive analisi saranno eseguite agli inizi della prossima settimana”.

