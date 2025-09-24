Ispica, omicidio Barone: il processo a carico di un 36enne romeno al via a ottobre

Cronaca

Fu massacrato di botte nella sua abitazione in contrada Mangio la notte di Natale del 2022

Giuseppe Barone (nella foto), 79enne di Ispica, venne massacrato di botte, colpito anche con un corpo contundente, nella notte di Natale del 26 dicembre 2022 nella sua abitazione di contrada Mangio. Un romeno di 36 anni, difeso dagli avvocati Giovanni Bruno del Foro di Ragusa e Antonino Granata del Foro di Catania, è accusato, per l’episodio in questione, di omicidio in concorso con altre due persone, aggravato dal fatto di averlo commesso ai danni di una persona anziana e debilitata, in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.