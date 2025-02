Ispica, polemica in casa Pd dopo la seduta in consiglio sulla mozione di sfiducia

Politica

Il segretario cittadino Fronterrè: "L'uscita dall'aula del "nostro" consigliere Stornello a titolo personale. Il partito aveva chiesto di fare cadere la giunta Leontini"

Un ciclone inaspettato si è abbattuto sul Pd di Ispica dopo la seduta del Consiglio comunale che avrebbe dovuto portare alla sfiducia del sindaco Leontini.

A far cambiare gli equilibri anche la scelta del consigliere Gianni Stornello di abbandonare l’aula. Ad intervenire sulla questione e spiegare il punto di vista dei democratici è il segretario cittadino Salvatore Fronterre che dichiara: “Il consigliere Gianni Stornello, unico rappresentante del nostro partito in Consiglio comunale, chiamato ad esprimere il proprio voto sulla sfiducia a un’amministrazione fallimentare e dannosa per la nostra città ha deciso, senza alcun preavviso e in totale autonomia, di abbandonare l’aula consiliare al momento della votazione, impedendo di fatto la caduta di un governo locale già privo di numeri e di credibilità. Questo comportamento rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti del partito e della linea politica decisa in modo unanime dalla segreteria e dal direttivo”.

“La scelta del consigliere Stornello di non rispettare questa indicazione – afferma ancora il segretario cittadino del Pd – ha indebolito l’azione politica del partito e sollevato legittime perplessità tra i nostri iscritti e sostenitori. Le motivazioni addotte dal consigliere, legate alla ‘questione etica e morale’, pur toccando un tema rilevante, non possono giustificare la mancata assunzione di responsabilità politica in un momento così delicato per la città. L’etica e la moralità non si difendono con l’inazione, ma con scelte coraggiose e coerenti. Inoltre, la politica richiede lealtà e senso di responsabilità verso la comunità che si rappresenta e verso il partito che ha dato fiducia a chi ne ricopre incarichi istituzionali”.