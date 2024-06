Ispica, presentato un nuovo progetto per ampliare la produzione di zucchine

Attualità

Illustrati i contenuti dei protocolli agronomici necessari per raggiungere l'obiettivo

Mettere a punto protocolli agronomici volti a incrementare il tenore in sostanza secca dei frutti, attraverso un più attento uso dei concimi minerali e dell’acqua di irrigazione, anche con l’uso di tecnologie informatiche (sonde e centraline) per il monitoraggio dei parametri. Questo uno degli aspetti più interessanti del progetto denominato “Innovazioni di processo e di prodotto per una produzione sostenibile di zucchina”, finanziato ai sensi della sottomisura 16.1 del Psr Sicilia 2014/2020 – bando 2018 con Dds n. 2572/2020 del 3 settembre 2020, i cui risultati sono stati illustrati ieri pomeriggio a palazzo Bruno di Belmonte, sede del palazzo municipale di Ispica. Una scelta non casuale perché i 12 partner che costituiscono il Go denominato “Shelf life zucchina” che porta avanti l’idea progettuale contemplano anche la presenza di aziende agricole del settore orticolo in serra e in pieno campo tra le più rappresentative, ricadenti nella fascia trasformata delle province di Ragusa e Siracusa.