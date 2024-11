Ispica protagonista di una speciale giornata Auser

Società

Sono intervenuti i soci dei circoli di Misterbianco, Paternò e Pedara

Ad Ispica si è svolta un’importante iniziativa di turismo sociale che ha visto la presenza di una delegazione di 55 soci Auser provenienti dai circoli di Misterbianco, Paternò e Pedara accolti dai soci del circolo Auser “Spaccaforno”.

L’incontro è stato organizzato dal presidente provinciale dell’Auser di Ragusa, Salvatore Garofalo (nella foto), e della vicepresidente Enza Peligra e ha visto la partecipazione del presidente Francesco Denaro.

La giornata è stata caratterizzata da un’ospitalità calorosa e da un’importante occasione di incontro tra i soci dei diversi circoli, che hanno condiviso esperienze e conoscenze in un’atmosfera di convivialità e scambio. I partecipanti hanno preso parte a un pranzo conviviale in un agriturismo del territorio di Ispica, dove, oltre ai soci Auser, hanno partecipato anche i membri dell’UNITRE, guidati dal presidente Armando Trigilia.

“I gemellaggi tra i circoli Auser si confermano – commenta Salvatore Garofalo – come momenti fondamentali per la crescita culturale e sociale, rappresentando una concreta occasione di scambio che favorisce la conoscenza reciproca, la solidarietà e la valorizzazione delle tradizioni locali. Il turismo sociale, infatti, è un’importante risorsa per il territorio, contribuendo a una maggiore inclusione e creando opportunità di sviluppo sostenibile per le comunità coinvolte”.