Ispica, rincaro Tari del 25%. Il consigliere Stornello: “A pagare i soliti noti. Nessuna misura per allargare la base dei contribuenti e scovare gli abusivi”

Attualità

"Il provvedimento approvato meritava un contrappeso sul fronte delle entrate"

Il Consiglio comunale di Ispica ha approvato ieri sera il Piano economico finanziario della Tari che prende atto di extra-costi per circa un milione di euro con conseguente rincaro della tariffa del 25 per cento. Hanno votato a favore gli otto consiglieri che sostengono l’Amministrazione comunale, contro Stornello del Pd, Monaca di “Cambiamo davvero Ispica”, Arena e Antonella Denaro di “Rinascita ispicese”; astenuti Pierenzo Muraglie, Giovanni Muraglie e Lina Sudano di “Muraglie sindaco” dove mancava il consigliere Oddo, presente in un primo momento e costretto ad abbandonare i lavori per un contrattempo.