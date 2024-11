Ispica, ritrovato il disperso: era a terra, ma vigile

Attualità

Imponente battuta di ricerca che si è risolta in maniera positiva. L'uomo in ambulanza al Maggiore

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Ispica hanno acquisito la denuncia di allontanamento dalla casa di riposo Rosymar di un anziano di 84 anni, Giuseppe Denaro, affetto da demenza.Avviate le ricerche a cura dei carabinieri della locale stazione e di alcuni volontari della città, non avendo ottenuto riscontri, in data odierna con il diretto coordinamento della Prefettura sono state potenziate le ricerche impegnando un Pca (posto di comando avanzato) dei vigili del fuoco con personale Tas (topografia applicata al soccorso), una squadra Saf (soccorso alpino speleo fluviale) per operare in zone impervie, gruppi di ricerca formati da personale dei vigili del fuoco, volontari di protezione civile, carabinieri e guardia di finanza: alcuni gruppi di protezione civile sono intervenuti con cani molecolari e da ricerca in superficie.

Posizionati i mezzi ed attivato il posto di comando avanzato nel piazzale antistante il campo sportivo di Ispica, sono state avviate le attività di coordinamento e mappatura delle aree a cura del personale Tas dei vigili del fuoco, sulla scorta delle informazioni fornite dai carabinieri e da alcuni cittadini. Sono state approntate le squadre che hanno operato localizzando i punti nei quali veniva operata la ricerca, mente il personale Saf ispezionava l’area di contrada Jesu, scarpata impervia dove si ipotizzava poteva essersi diretto l’anziano.Alle 15 di oggi dal nucleo di Catania è decollato l’elicottero Drago vigili del fuoco 146 che ha sorvolato l’area non antropizzata attorno all’abitato di Ispica, fino alle effemeridi.