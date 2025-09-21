Ispica, rubano il quadro della Madonnina che abbelliva la fontana ai piedi della chiesa Madre

Attualità

Il sindaco Leontini: "Identificheremo l'autore di questo vile atto"

È scomparso il quadretto della Madonnina che da anni abbelliva la fontana ai piedi della chiesa Madre di Ispica. La sparizione, avvenuta ieri, ha destato sconcerto e amarezza nella comunità locale, profondamente legata a questo simbolo di devozione.

A confermare l’accaduto è una nota diffusa ieri dal sindaco Innocenzo Leontini e dall’assessore Massimo Dibenedetto, che parlano senza esitazioni di “ennesimo furto”.

«Si lavora in stretta collaborazione con la stazione carabinieri di Ispica per identificare l’autore del vile atto. Siamo fiduciosi che il lavoro dei carabinieri, della polizia locale, dello staff che gestisce la videosorveglianza e la collaborazione dei cittadini porterà i suoi frutti e porrà fine a questi eventi che toccano la nostra comunità».